الإمارات العربية – أعفت دولة الإمارات العربية مواطنيها من ديون مستحقة عليهم بقيمة تربو على 100 مليون دولار لضمان حياة كريمة لجميع الإماراتيين وأعلى مستوى ممكن من الاستقرار الاجتماعي.

وأصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق مع أكبر بنوكها أمرا يقضي بشطب ديون المواطنين بمبلغ يقدر بمئة مليون دولار.

ووفقا لصحيفة “غولف نيوز” الإماراتية سيستفيد من برنامج “العفو عن الديون” أكثر من ثلاثة آلاف شخص لديهم ديون لمؤسسات ائتمانية.

وأوضحت الحكومة أن المبادرة يجري تنفيذها من أجل توفير مستوى معيشي لائق لمواطنيها. وكما يعتقد ممثلو البنوك أن هذه الخطوة ستقلل من العبء على سكان الإمارات وستساهم في تعزيز “التسامح”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها السلطات الإماراتية بإعفاء مواطنيها من الديون. ففي عام 2012، أعفت الإمارات مواطنيها من ديون بلغت حوالي 540 مليون دولار، استفاد منها نحو 6 آلاف مواطن.

وقال جابر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي ورئيس اللجنة العليا لصندوق تسوية الديون، إن هذه الإيماءة جزء من حرص القيادة الإماراتية على ضمان حياة كريمة لجميع الإماراتيين وأعلى مستوى ممكن من الاستقرار الاجتماعي.

وأشار السويدي إلى أن المبادرة لها أهمية خاصة لأنها تتزامن مع “عام التسامح” الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، مشيراً إلى أنه يهدف إلى جعل التسامح عملاً مؤسسياً مستداماً يتم التعبير عنه من خلال مبادرات عملية.

كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع البنوك التي ساهمت في هذه المبادرة.

المصدر: غولف نيوز