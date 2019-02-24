الإمارات العربية – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، بعد نهاية ماراثون الإعلان عن النتائج السنوية، فيما يترقب المستثمرين ظهور محفزات جديدة والمصادقة على توزيعات الأرباح.

وقال عمرو مدني، وسيط مالي في أسواق الإمارات (مصري): كان هناك أداء متباين في الأسواق العربية، حيث صعدت 4 أسواق بقيادة الإمارات، مع تحسن معنويات المستثمرين على وقع توزيعات مرضية للشركات بدبي وأبوظبي.

وأضاف مدني في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: بينما كان هناك تراجع في أسواق مثل مصر والسعودية، إذ عمد المستثمرون لجني الأرباح قبل العودة لضخ سيولة من جديد.

وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 1.33 بالمائة إلى 2668 نقطة، مدفوعاً بمكاسب أسهم شركات العقار والاستثمار رغم هبوط البنوك.

وزادت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.82 بالمائة إلى 5139 نقطة، مع صعود أسهم مثل “أبوظبي الأول” و”أبوظبي التجاري” و”اتصالات”.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.76 بالمائة إلى 1415 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع الخدمات بنسبة 2.34 بالمائة، يتصدرها سهم “بتلكو” مرتفعاً بنحو 4.5 بالمائة.

وزادت بورصة الأردن بنحو 0.19 بالمائة إلى 1984 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع الصناعي والمالي بنحو 0.78 بالمائة و0.1 بالمائة على التوالي.

في المقابل، تراجعت بورصة مصر مع هبوط مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.26 بالمائة إلى 14955 نقطة، وسط عمليات بيعية للمؤسسات المحلية والأفراد الأجانب.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.4 بالمائة إلى 8513 نقطةإ على إثر هبوط بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

ونزلت بورصة مسقط هامشياً بنسبة 0.05 بالمائة إلى 4053 نقطة، مع تراجع أسهم مثل “بنك العز” بنسبة 2.3 بالمائة و”جلفار للهندسة” بنسبة 6.6 بالمائة.

يذكر أن بورصة الكويت في عطلة رسمية لمناسبة العيد الوطني، اعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية الثلاثاء القادم، على أن تستأنف التداولات الأربعاء.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 1.33 بالمائة إلى 2668 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.82 بالمائة إلى 5139 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.76 بالمائة إلى 1415 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.19 بالمائة إلى 1984 نقطة.

وانخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 1.26 بالمائة إلى 14955 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.4 بالمائة إلى 8513 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.05 بالمائة إلى 4053 نقطة.

الأناضول