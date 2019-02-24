ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي على أن كل من يقف بالوسط في حين يبحث الجميع عن وطن لإسترداده هو متخاذل وجبان، معتبراً أنه يجب التخلص من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أولاً قبل التخلص من الموجودين في الجنوب والذين إحتلوا منابع النفط.

التكبالي لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة ” ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الجيش دخل لمناطق النفط 3 مرات فيما سبق وسلمها لهؤلاء الذين يدعون أن الجيش هو المسؤول عن تعقيد الأمور.

وإعتبر أن العالم أجمع يعلم بأن الجيش هو الذي سينقذ الموقف والحل الوحيد لليبيا الآن في ظل هذه الصراعات والتناقضات أما الساسة الذين يريدون إظهار أنفسهم فقط سيتغلب عليهم الجيش وسيكون اللقاء في طرابلس قريباً على حد تعبيره.

وقال :” من سخرية القدر أن يستطيع شخص واحد غير شرعي ولم يفوضه مجلس النواب التحكم في رزق الشعب لكن العالم كله اليوم يعلم من هو صنع الله وهناك دولة واحدة وهي بريطانيا تقف ورائه وتأمره بماذا يفعل لأنها طامعة في الرزق الليبي، شخصياً سوف أتابعه في مجلس النواب وأعمل على عزله من خلال التواصل مع الجميع في مؤسسة النفط لعزل المجرم الذي يريد سرقة مال الشعب ويتحكم به”.

التكبالي أشار إلى أن صنع الله يعلم الاستراتيجية الحقيقية التي يعمل بها الجيش الآن وبتطويق الجنوب أصبح الجيش يشغل ويسيطر على معظم أجزاء ليبيا، منوهاً إلى أنه هناك من يحرك صنع االله ليقف ضد الجيش ولتحريض الشعب ضد القوات المسلحة.

وأضاف :” الخطوة التالية في يد العاملين بمؤسسة النفط هؤلاء الشباب يجب عليهم منع صنع الله من دخول المؤسسة لأنه يعمل ضد ليبيا ومصلحتها، شخصياً قد تقدمت بمذكرة للنائب العام تضمنت جميع التجاوزات التي قام بها صنع الله وستصله قريباً نحن نعلم ماذا حدث مع مدراء التسويق ولماذا عيّن عماد بن رجب الذي كان محكوماً اصلاً ومتهم لأنه يريد التحكم في التسويق لكل ما يفعله ولكن القوة الكبرى ليست بيدنا بل بالمليشيات التي تتحكم في طرابلس وتحال ان تثور عليه لكن يبدوا أن المال الذي يدفعه لهم هو من يسكتهم”.

وأوضح أن المذكرة التي سيقدمها تضمنت كل التجاوزات التي قام بها صنع الله من شركة مارثون لشركة توتال وشركة أخرى في مالطا، مضيفاً :”هذا الرجل يظن نفسه إمبراطور النفط في ليبيا ولا أحد يوقفه حتى معمر القذافي لم يستطيع احتكار النفط بنفسه، وكل من تعاون مع أجنبي مصيره الهلاك و سنراه قريباً يفر من البلاد ويترك المقدرات للشعب”.

كما يرى أن الجيش لم يستطيع دخول الجنوب إلا بضوء أخضر من الدول المسيطرة خاصة بعد تأزم المشهد وعلمهم بأن الجيش هو المنقذ لليبيا لكن بعد موقف الشعب من العمليات العسكرية ورغبتهم بوجود الجيش أصبح الموقف آخر وغير ما كان متوقع .

وتوّقع أن تكون الخطوة التالية هي السماح للجيش بدخول طرابلس لتعود ليبيا إلى سابق عهدها كما كانت، كاشفاً أن البرلمان الآن بصدد تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة وبعد أن توافق الحكومة عليه سيكون صنع الله خارج المؤسسة.