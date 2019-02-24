ليبيا- تفقد أمس السبت رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني جولة تفقدية لبلدية بنغازي أعمال الصيانة الجارية على مقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي في المدينة.

الثني رافقه خلال الجولة بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني وعدد من مسؤولي ديوان مجلس الوزراء وضباط الجهاز.



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وأعرب الثني عن ارتياحه لسير أعمال الصيانة بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي، مبدياً بعض الملاحظات الفنية لمراعاتها خلال إجراء أعمال الصيانة في المراحل اللاحقة.



وحيّا الثني كافة منتسبي الجهاز رئاسةً وضباطاً وضباط صف وأفراد، مؤكداً على الدور الحيوي لهذا الجهاز في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعمل مع بقية الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد.