ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني برفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أمس السبت جولة تفقدية لأعمال الصيانة المنتهية لمقر السجل المدني الصابري بمدينة بنغازي تمهيداً لافتتاحه قريباً.

الثني تفقد بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة أعمال الصيانة التي جرت بالمقر الذي تعرض للضرر نتيجة تحصن الجماعات الإرهابية به قبل أن يتم دحرها.

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وأبدى بعض الملاحظات حيال المشروع الذي ينفذه لصالح مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة جهاز تنمية وتطوير المدن بموجب قرار قرار مجلس الوزراء رقم 440 لسنة 2018 بقيمة إجمالية بلغت (1,063,806.975 د.ل).



كما حث رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في الانتهاء من معالجة الملاحظات وفقاً للشروط الواردة بالعقد لما لهذا المبنى من أهمية في خدمة المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.