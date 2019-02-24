فلسطين – نددت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، الأحد، باعتقال الشرطة الإسرائيلية رئيس مجلس الأوقاف في القدس عبد العظيم سلهب، والمدير السابق للمسجد الأقصى الشيخ ناجح بكيرات.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، اطلعت الأناضول عليه، إن “حملة الاعتقالات والمساس بالمرجعيات الدينية في القدس، يعتبر تصعيداً خطيراً، ودفعاً بالأوضاع في المدينة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مزيد من التوتر في تجاوز سافر لكافة القوانين والشرائع الدولية”.

وحمل “المحمود”، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الأوضاع.

وطالب المتحدث “بتدخل المجتمع الدولي لضمان الإفراج عن المعتقلين ووقف حملة التصعيد الاحتلالي”.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية فجر الأحد، رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب من منزله في بلدة بيت حنينا شمال المدينة.

كما اعتقلت الشرطة مدير أكاديمية الأقصى للوقف والتراث والمدير السابق للمسجد الأقصى الشيخ ناجح بكيرات بعد مداهمة منزله في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

الأناضول