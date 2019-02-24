ليبيا- دشن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس السبت رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف مقر مديرية أمن منفذ ميناء بنغازي البحري ومركز شرطة المنفذ وذلك بعد الانتهاء من إنشائهما من قبل جهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة.

الثني أطلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على المقرين وإنشائهما وإتمامهما على الوجه الأمثل حيث يأتي تنفيذ المشروعين ضمن المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تنفذها الحكومة المؤقتة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 438 لعام 2018.

وبلغت القيمة الإجمالية لتنفيذ مقر مديرية أمن منفذ بنغازي البحري أربعمائة وواحد وثلاثون ألف وأربعمائة وواحد وستون دينار فيما بلغت تكلفة إنشاء مركز شرطة المنفذ القيمة ذاتها وانتهى العمل من إنشائها في زمن قياسي.

هذا وحضر مراسم التدشين رئيس جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني ومدير أمن مديرية أمن منفذ ميناء بنغازي البحري بالإضافة ورئيس مركز شرطة المنفذ.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.