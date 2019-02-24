ليبيا – وصف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي الخطاب الصادر عن مف الصادق الغرياني بأنه موغل في التحريض وبث شعارات العنف والكراهية بين الليبيين.

الدرسي قال في تصريحات خاصة لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” أمس السبت :”إن الغرياني لم يقدم يوماً خطابا يقرب المسافات ووجهات النظر ولم يقل يوماً إن الليبيين إخوة وعليهم أن يحقنوا الدماء”.

واعتبر الدرسي أن الغرياني هو السبب الأكبر لما وصلت إليه ليبيا اليوم ، مشيراً إلى أن دور أهل العلم والفقهاء في العلم الشرعي كان سابقاً يتجسد في إنهاء الحروب والخلافات وتوطيد العلاقات بين القبائل على عكس ما يقدمه الصادق الغرياني.

ورأى عضو مجلس النواب أن الغرياني تفرد لمسألة القتال بين الليبيين والتحريض على العنف حتى وصل به الحال إلى منح الشهادة لمهاجمي الموانئ النفطية.