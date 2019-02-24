السعودية – كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، إبراهيم العمر، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر سجل 54 مليار دولار، بينها استثمارات في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السعودي، أن البلدين لديهما رؤية مشتركة في ظل حراك تنموي كبير في مصر بفضل السياسات الجديدة لجذب الشركات الأجنبية في ظل مشروعات مصرية عملاقة.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر كبيرة جدا، فالمملكة تستورد 6% من الأغذية من مصر، لافتا إلى أنه رغم حجم هذه العلاقات إلا أنها لا تلبى طموح الجانبين، وهناك 10 مشروعات كبرى تعمل عليها السعودية في مصر.

وتابع العمر، أن “هناك عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ظل تدشين مشروعات لوجستية ضخمة حاليا بمصر وبنية تحتية كبيرة، لذلك نتمنى أن تكون القاهرة هي بوابتنا إلى الأسواق الأفريقية”.

المصدر: وكالات