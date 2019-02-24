ليبيا – بحث رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الأحد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأزمة الليبية وذلك على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.

السبسي أثنى بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية على مستوى التنسيق والتشاور مع مصر بخصوص ملف التسوية السياسية في ليبيا في إطار المبادرة الثلاثية لحلّ الأزمة الليبية.

وأعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لمسيرة التعاون بين البلدين وما تشهده العلاقات من حركيّة متنامية وأبرز حرص تونس على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات لا سيما في المجال الأمني لمجابهة التحديات الأمنية والمخاطر الإرهابية في المنطقة،مجددا في هذا السياق تضامن تونس مع مصر ومساندتها الكاملة في جهودها لمحاربة الإرهاب.

وبدوره ،أكد السيسي على جسامة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية وما يقتضيه ذلك من تكاتف جهود جميع الدول العربية للدفاع عن مصالحها في إطار من الحوار المعمق والبناء والصريح مع الشركاء الأوروبيين تراعى فيه المصلحة المشتركة للطرفين.