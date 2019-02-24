ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عدداً من القضايا الدولية والإقليمية من بينها الملف الليبي وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.

الجانبان اتفقا بحسب المكتب الإعلامي للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي على أهمية الحفاظ على قنوات التشاور فيما يتعلق بتلك الملفات كما تلاقت الرؤي ووجهات النظر حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية لها بما يحافظ على المؤسسات الوطنية بالدول التي تشهد تلك الأزمات وصون سيادتها ووحدة أراضيهاحتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.

وأضاف السفير بسام راضي أن توسك حرص على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والذي أكد على تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف الأمر الذي انعكس على وقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016 بإعتبارها نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت قيادة حاسمة وحكيمة.

ومن جهته،أعرب السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وفقاً لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف،مؤكداً على أهمية التصدي لمحاولة بعض الأطراف الدولية تقديم الدعم والتمويل للتنظيمات الإرهابية.