بغداد – اصدر مصرف الرشيد تعليمات بشأن منح سلف للمتقاعدين تصل الى ثمانية ملايين دينار.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، انه باشر بمنح سلف للمتقاعدين والتي لا تحتاج الى كفيل من حاملي بطاقة ماستر كارد نخيل، بسقف مالي يبدأ من ثلاثة ملايين وينتهي بثمانية ملايين دينار حسب راتب المتقاعد ولمدة ثلاث سنوات، بفائدة سنوية مقدارها سبعة بالمئة، داعيا في البيان جميع المتقاعدين إلى مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

كما واصدر مصرف الرشيد تعليمات جديدة بشأن منح سلف لموظفي دوائر الدولة ممن أكمل توطين رواتبهم لدى المصرف.

وكالات