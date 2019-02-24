وذكر المصدر أن آخر موعد لتقديم العروض في المناقصة هو الرابع من مارس، على أن تظل العروض سارية حتى العاشر من الشهر ذاته.

وذكرت وكالة رويترز أن العراق يسعى لشراء القمح من الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا.

وتستورد وزارة التجارة الأرز والقمح لبرنامج بطاقات التموين المحلي، الذي يغطي سلعا ضرورية مثل الطحين (الدقيق) والأرز وزيت الطهي والسكر وحليب الأطفال.

والعراق مستورد كبير للحبوب، ويستهلك حوالي 5 ملايين طن من القمح سنويا.

وكانت واردات العراق من الحبوب شهدت ارتفاعا خلال عام 2018 الماضي، بفعل الطقس الجاف، فيما تهدف الحكومة إلى تشجيع الاستثمار الزراعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وكذلك التصدير.