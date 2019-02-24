ليبيا – رحب عضو مجلس النواب عيسى العريبي بشيطرة الجيش على أغلب الحقول النفطية خاصة حقلي الشرارة والفيل اللذين يعتبران من الحقول الكبيرة التي تساهم في زيادة إنتاج النفط الليبي.

العريبي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن وقوع الحقول تحت سيطرة بعض المليشيات في الدولة كان له الأثر السلبي على الاقتصاد الليبي وثقة الشركات في ليبيا ، متمنياً رفع القوة القاهرة على هذه الحقول من أجل ضخ النفط للمساهمة في زيادة الاقتصاد الليبي و استقرار البلاد.

وأبدى إستغرابة من عدم رفع القوة القاهرة عن هذه الموانئ لغاية الآن على الرغم من حمايتها من قبل الجيش و العاملين الموجودين خاصة بعدما تم التسليم بشكل سلمي وسلس لحمايتها من قبل الجيش وحرس المنشآت النفطية ، معتبراً أن المؤسسة الوطنية للنفط أصبحت حزب سياسي وليس مؤسسة تقنية تؤدي دور “بياع” للنفط.

ونوّه إلى أن التواصل مع مصطفى صنع الله منقطع منذ فترة طويلة، مؤكداً على عدم معرفتهم إن كانت تمارس الضغوطات عليه من قبل بعض الدول لعدم رفع القوة القاهرة، مبيناً أن عدم رفع القوة القاهرة عن هذه الحقول يعد ضربة في ظهر القوات المسلحة من شخص تم إستقباله بمدينة بنغازي التس يسيطر عليها الجيش.

كما إستطرد حديثه قائلاً:” صنع الله شخص غير شرعي وتقف خلفه بريطانيا مع العلم أن هناك قرار لنقل المؤسسة لبنغازي منذ فترة طويلة لكن لم يتم تنفيذه، نحن اصدرنا بيان لكن ليس لدينا قوة لنفرضها على صنع الله وما يفرض على صنع الله هو النشطاء والنواب ولجنة الطاقة والنائب العام الذي يفترض به النظر لهذه القضايا وإستدعائه لمعرفة سبب عدم رفع القوة القاهرة”.

ويرى أن الحل إذا استمر صنع الله بالتلكؤ هو دخول طرابلس من الجيش وتكليف مجلس إدارة جديد حتى لا تكون مؤسسة النفط داخل حزب أو جماعة و تكون المؤسسة لكل الليبيين ليتم بيع النفط بشكل سلس دون استخدام المؤسسة في أمور سياسية .