العراق – أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، أنها تقوم بعمليات استباقية ضد تنظيم “داعش” في مناطق بقايا تواجد عناصره لمنع قيامه بأي نشاط.

وقال العميد، يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات لـRT إن “الأجهزة الأمنية العراقية عززت جهدها الاستخباراتي وعززت أيضا تأمين الحدود لمنع أي تحرك لعناصر التنظيم، كما أنها تقوم بعمليات استباقية ضد ما تبقى من عناصر داعش بناء على تلك المعلومات الاستخباراتية”.

وأضاف رسول أن “تنظيم داعش يحاول من خلال جرائمه الأخيرة أن يشير للعالم بأنه ما زال موجودا في العراق، لكن الحقيقة هو انتهى، وما تبقى هو عدد من عناصره الذين سينتهون أيضا”.

المصدر: RT