ليبيا – أكدت المنظمة الدولية للهجرة على إعادة أكثر من 40 ألف مهاجر إلى بلادهم طوعياً وذلك منذ عام 2015.

المنظمة أشارت في تقرير لها إلى أن 160 مهاجراً نيجيريا بينهم 37 طفلا و70 امرأة تمت إعادتهم بطائرة تابعة للمنظمة من سبه ليصل عدد النيجيريين الذين تمت إعادتهم خلال العام الجاري إلى 343 مهاجر وذلك بعد إجراء الفحوص الطبية لهم.

وأضافت أنه في ظل وجود ما يصل إلى 90% من المهاجرين غير القانونيين في ليبيا دون وثائق سفر فإن المهاجرين تلقوا دعماً قنصلياً لتسهيل سفر آمن ومنظم لهم.

كما أوضحت أن عمليات الإعادة الطوعية للمهاجرين من ليبيا تم تمويلها من قبل الصندوق الائتماني لحالات الطوارىء التابع للإتحاد الأوروبي في إطار المبادرة المشتركة للمنظمة والاتحاد لحماية المهاجرين وإعادة الإدماج والتى نفذتها المنظمة في 26 دولة إفريقية.

وذكرت أنه برغم التحديات الأمنية إلا أن فريقها أجرى مقابلات مع المهاجرين في سبها واجتمع مع السلطات المحلية لضمان استمرار أنشطة العودة الطوعية في جنوب ليبيا، منوهةً بأنها منذ يناير 2018 ساعدت أكثر من 17 ألف و500 مهاجر عالق للعودة إلى 32 دولة في إفريقيا وآسيا.