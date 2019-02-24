ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين حيث عقد الزعيمان لقاءً ثنائياً تلته جلسة مباحثات موسعة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي قال بحسب المكتب الإعلامي التابع له إن المباحثات تناولت عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية كليبيا وسوريا واليمن.

وأشار إلى أن المناقشات عكست تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات وتم الاتفاق على مواصلة بذل الجهود المشتركة سعياً نحو التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بما يحفظ سيادتها وسلامتها الإقليمية.