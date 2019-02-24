مصر – استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمقر إقامته بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لمناقشة التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين.

وأشار مدبولي خلال لقائه مع العاهل السعودي إلى جوانب التعاون القائم بين البلدين، مثل إنشاء جامعة الملك سلمان في سيناء.

من جانبه، أشار الملك سلمان إلى “ذكريات طيبة” تربطه بمصر منذ زمن بعيد، قائلا “مصر بلدي الثاني، وما تحقق في مصر من تقدم في عهد أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي هو محل فخر لنا جميعا”.

وأشار إلى أن “الأمة العربية تواجه تحديات كثيرة وخطيرة تهدد الأمن القومي العربي، ومن ثم يقع على المملكة ومصر عبء كبير لمواجهة تلك التحديات، مضيفا أن من المهم أيضا أن نكثف جهودنا لمواجهة الإرهاب”.

وفى هذا السياق أكد الملك سلمان أن المملكة العربية السعودية تشجب وتدين بكل قوة العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر مؤخرا، مؤكدا أن المملكة تضع إمكاناتها في خدمة مصر في حربها ضد الإرهاب.

المصدر: RT