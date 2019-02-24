برقيتان من الملك سلمان وولي عهده إلى أمير الكويت!

برقيتان من الملك سلمان وولي عهده إلى أمير الكويت!

السعودية – بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للكويت.

وأعرب الملك باسمه وباسم الشعب السعودي عن تهانيه لأمير الكويت، متمنيا للحكومة والشعب الكويتي التقدم والازدهار.

كما أشاد العاهل السعودي بالعلاقات المتميزة، التي تربط البلدين، مؤكدا حرصه على تنميتها في المجالات كافة.

بدوره بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لأمير الكويت هنأه فيها بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، متمنيا التقدم والازدهار للكويت.

المصدر: واس