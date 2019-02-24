مصر – حرص تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز المصري، على توجيه نصيحة لإدارة نادي الأهلي، حول أزمة مواجهة الفريقين في كأس مصر، متمنيا أن يلتزم “المارد الأحمر” بقرارات اتحاد الكرة.

وقال المستشار السعودي في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: “إن شاء الله ستتخذون القرار السليم وستلعبون يوم 28 فبراير مباراة الكأس”.

وتابع: “بما أنني رئيسكم الشرفي (الذي لم تقبل استقالته حتى الآن)، أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم.. أنصحكم حتى لا تقولوا تدخل، هذه مجرد نصيحة.. وشكرا”.

وتحدث آل الشيخ أيضا خلال مقابلة تلفزيونية عن سبب عودته إلى بيراميدز بعد إعلان الأخير في وقت سابق نقل ملكية النادي بالكامل لمستثمر إماراتي وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمستشار السعودي، حيث أوضح آل الشيخ: “ما شاهدته من مشاعر طيبة من الشعب المصري عقب قراري ببيع النادي، كان سببا في تجميد القرار والعودة للاستثمار في مصر، البعض يرغب في رحيلي، هناك رؤساء أندية يستقوون بالجماهير، أحدهم عمره فوق الـ70 عاما وناديه ليس له علاقة بالمشكلة، ولكنه يتدخل لكسب ود الجماهير”.

وتأتي عودة آل الشيخ في ظل الشد والجذب بين الأهلي وبيراميدز من جهة، والاتحاد المصري والأهلي من جهة أخرى، عقب تغيير موعد مباراة الفريقين في كأس مصر.

وكان الاتحاد المصري قد أجرى عدة تعديلات في الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة دور الـ16 بين الفريقين في بطولة كأس مصر، إلا أن هذا التغيير لم يحظ بموافقة مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي رفض استبدال أية مباراة له في الدوري بمباراة أخرى في كأس مصر استجابة لضغوط أي طرف.

المصدر: تويتر