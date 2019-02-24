وقال وزير الخارجية الأميركي لشبكة “سي إن إن”: “التوقعات صعبة. وتحديد الأيام صعب… أنا واثق من أن الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة”، فرانس برس.

وكان بومبيو قد دان في وقت سابق من الأحد، أعمال العنف التي ترتكبها “عصابات” مادورو، وذلك بعد إطلاق قوات الأمن الفنزويلية النار على متظاهرين، مما أدى إلى مقتل شخصين وجرح أكثر من 300 آخرين.

وقال بومبيو على حسابه في تويتر: “تدين الولايات المتحدة الهجمات على المدنيين في فنزويلا التي ترتكبها عصابات مادورو. هذه الهجمات تسببت بحصول وفيات وإصابات”.

في غضون ذلك، قال مسؤول بالإدارة الأميركية إن واشنطن قد تعلن عقوبات جديدة للضغط على مادورو، إذا لم ترفض قواته المسلحة أوامر بمنع قوافل المساعدات الإنسانية المزمعة هذا الأسبوع.

من جانبه، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا، حيث تحاول قافلة مساعدات إنسانية الدخول إلى فنزويلا.

وقال، السبت، أمام تجمع لمناصريه في كراكاس: “لقد قررت قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع حكومة كولومبيا الفاشية، وأمهل سفيرها وقنصلها 24 ساعة لمغادرة فنزويلا”.

وأضاف: “لا يمكننا مواصلة تحمل أن تستخدم أراضي كولومبيا لشن عدوان على فنزويلا”.