وقالت مصادر في لجنة التنسيق الخاصة في مدينة الحديدة إن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في المدينة ستبدأ الأحد.

وتقضي المرحلة الأولى بانسحاب المتمردين الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات، بينما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر، وكذلك فتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمرلإخراج القمح منها وتوزيعه على مدار 11 يوما.

وكان مجلس الأمن الدولي قد شدد في بيان صدر السبت على أهمية تنفيذ اتفاق السويد الذي أبرم في ديسمبر الماضي.

وتحاول الأمم المتحدة الدفع باتجاه تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بعد التأخر في تنفيذه، نظرا لتعنت مليشيات الحوثي الانقلابية.