ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة أن ليبيا تحتاج إلى خبرات البنك الدولي من أجل تحويل اقتصادها ومحاربة الفساد.

تكالة قال في تصريح خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أمس السبت :”إن القطاع العام أثبت فشله بسبب انتشار الفساد داخل المؤسسات الليبية وكلما حاولنا التفكير في محاربة هذا الفساد وجدنا الأفضل الاتجاه إلى القطاع الخاص الذي يشرف على رساميله بنفسه ويحقق المنافسة”.

وأضاف أن من المهم الاستعانة بالخبرات والدراسات التي أنجزها البنك الدولي من أجل توجيه وإدارة الاقتصاد الليبي ووضع خطط لكيفية النهوض بالمؤسسات الاقتصادية.

وبخصوص وجود بنكين مركزيين،أشار تكالة إلى أن الأطراف الدولية تستطيع الضغط على الطرف الآخر لإقفال المصرف الموازي في البيضاء وتحقيق الشفافية والمراقبة المالية بشكل أفضل وإيقاف هدر المال العام ومسلسل الديون الذي وصل إلى 36 مليار.