ليبيا – علقت وزارة داخلية الوفاق في بيان لها اليوم الأحد على البيان الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية بشأن إتهامها من قبل محافظ المصرف المركزي فى طرابلس بتزوير الأرقام الوطنية ، معتبرةً ذلك مساساً خطير بالأمن القومي .

داخلية الوفاق أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه على خطورة هذا الموضوع وحساسيته ، معلنةً دعمها التام لكافة التحقيقات الجارية من مكتب النائب العام وإشرافها المباشر لعمليات الفحص والمراجعة والتدقيق التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد .

كما شددت على التنسيق المستمر مع مكتب النائب العام الليبي لكشف الحقائق واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الهوية الليبية من اي عبث أو تزوير وإحالة كل من يثبت تورطه في ذلك الى القضاء لمحاكمته وفق القانون .

وأعلنت الوزارة في بيانها عن تحفظها على عدم إلتزام بعض الجهات الرسمية بالسلوك المهني المنضبط والتعاون مع الجهات القضائية وذات الإختصاص بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شبهات قد تكون محل رصد أو ملاحظة من جانبها فى إشارة منها للمحافظ الصديق الكبير .

كما نددت الوزارة بإنحراف هذه الجهات عن ذلك المسلك بإثارة البلبلة والفوضى بتصريحات مرسلة لا تتسم بالدقة والدليل ومن شأنها التشويش على التحقيقات الجارية من السلطة القضائية وكذلك الجهات الإدارية المسؤولة ذات العلاقة .

وطمأن البيان الشعب الليبي بأن وزارة الداخلية والسلطات القضائية تعمل على كشف الحقائق وحماية الهوية الليبية والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والمواطن ، وفقاً لنص ذات البيان .

المرصد – متابعات