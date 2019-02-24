ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بياناً لها اليوم الأحد خروج الوحدات البخارية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة وفقد 400 ميجاوات من القدرات الإنتاجية بالمحطة بسبب سوء الأحوال الجوية.

الشركة أرجعت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أسباب خروج الوحدات البخارية إلى زيادة سرعة الرياح وإضطرابات حركة البحر ما أدى إلى إنسداد لمداخل مياه البحر بالوحدات الكهربائية بالمحطة وزيادة في العجز وساعات طرح الأحمال.

وأشارت الشركة إلى أن العمل متواصل من أجل تنظيف المداخل لتشغيل الوحدات،منوّهة ً إلى أنه في حال إستمرار هيجان البحر قد يؤدي ذلك إلى توقف الوحدات البخارية في محطتي الخمس والخليج.