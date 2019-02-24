ليبيا – تمكن أعضاء وحدة التحري والمعلومات الكريمية بالتعاون مع قوة الاسناد الفرقة التانية التابعة لمديرية أمن الجفارة من ضبط أحد أفراد عصابة تمتهن سرقة الأغنام من داخل المزارع بالمنطقة.

داخلية الوفاق أكدت بحسب المكتب الإعلامي على أن ذلك تم بعد البحث والتحرى عن البلاغات التى ترد إلى مراكز الشرطة وبالتحقيق معه اعترف بالعديد من السرقات في أماكن مختلفة قام بها برفقة عدد من الأشخاص.

وأشارت إلى أنه تم إسترجاع 80 رأس من الأغنام قام بسرقتها مسبقاً ومنها التي قد تم التعرف على أصحابها، مطالبةً جميع المواطنين الذين تعرضوا لسرقة اغنامهم مراجعة وحدة التحرى والمعلومات الكريمية.



وزارة الداخلية تقدمت بالشكر والتقدير إلى رجال الأمن الذين قاموا بهذا العمل، لافتاةً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لمتابعة جميع البلاغات من أجل زيادة الاستقرار الأمني بالمنطقة وتفعيل الأجهزة الأمنية.