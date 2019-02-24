ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي إن المجلس يتابع عن كثب تحركات الجيش في الجنوب والذي يخوض معارك ضد الجماعات الإرهابية والعصابات الأجنبية.

عبدالنبي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “218NEWS” أمس السبت بأن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر استطاع تحقيق إنجاز كبير جداً من خلال بسط سيطرته على الجنوب وعلى الحقول النفطية.

وأكد عبدالنبي أن الجنوب كان قابعاً تحت سيطرة العصابات ومرتزقة من جنسيات غير ليبية قادمة من تشاد والنيجر بمساندة أشخاص ليبيون لهذه العصابات مقابل المال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجيش تمكن من بسط سيطرته على رقعة واسعة في الجنوب بزمن قياسي جداً بالرغم من معاناته وفرض حضر التسليح عليه إلا أنه استطاع أن يقارع الإرهاب وقضى عليه في درنة وبنغازي ويقضي عليه الآن في الجنوب.

و أعرب عن أمله في أن يتحرك الجيش بشكل سريع إلى الغرب ودخول العاصمة طرابلس لحماية المؤسسات بدلاً من الجماعات المسلحة،مبينا أن هذا ما يطالب به الشارع في الغرب لتحقيق الأمن لمناطقهم.

عضو مجلس النواب ناشد البعثة الأممية بأن تطالب مجلس الأمن برفع حضر التسليح على الجيش ودعمه.