ليبيا – قال المتحدث باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم إن مساهمات الدول الأوروبية في التصدي لأزمة المهاجرين غير الشرعيين لا تزال محدودة في مقابل الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المحلية في مواجهة الخروقات الأمنية.

قاسم أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط “اللندنية أن ليبيا تحملت فوق طاقتها خلال السنوات الماضية ولا تزال تتحمل كثيرا خاصة مع استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة في ظل صعوبات المعيشة في بلدانهم.

وشدد قاسم على أنه كان يتحتم على الدول الأوروبية المتضررة من الهجرة توجيه جهودها لتنمية الدول الأفريقية الفقيرة ومساعدتها بدلاً من ترك ليبيا تتحمل تبعات هذه القضية بمفردها.