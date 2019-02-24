قصف تجمعات الإرهابيين بريف حماة الشمالي من قبل قطعات الجيش السوري

قصف تجمعات الإرهابيين بريف حماة الشمالي من قبل قطعات الجيش السوري

سوريا – استهدفت وحدات من الجيش السوري تجمعات المسلحين وآلياتهم في أطراف بلدتي اللطامنة وحصرايا بريف حماة الشمالي.، وسط تحضيرات وتعزيزات عسكرية للجيش اتجهت نحو إدلب شمال سوريا.

وبحسب وكالة “سانا” السورية، ردت وحدات الجيش اليوم الأحد على اعتداءات الإرهابيين وخروقاتهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد ودمرت مقراتهم وتجمعاتهم في أطراف بلدتي اللطامنة وحصرايا بريف حماة الشمالي.

وكانت وحدات الجيش نفذت أمس السبت عمليات مكثفة تجاه معاقل تابعة لـ”جبهة النصرة” على الأطراف الشرقية لبلدة سراقب بريف إدلب.

وكانت صحيفة الوطن قد نقلت عن مصادر أن تعزيزات عسكرية توجهت إلى إدلب في الشمال السوري لاستهداف إرهابي جبهة النصرة.

يشار إلى أن لغما أرضيا من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي انفجر بمركبة كانت تقل عمالا من أهالي قريتي البستانة وسرحة في منطقة وادي العذيب بريف السلمية ما تسبب بمقتل أكثر من 20 مدنيا.

المصدر: سانا + RT