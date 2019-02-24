فرنسا – واصل الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، منافسة الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف نادي برشلونة، على “الحذاء الذهبي”، الذي يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية نهاية كل موسم.

ونجح مبابي في قيادة فريقه أمس للفوز على ضيفه نيم (3-0)، بتسجيله هدفين، رفع بهما رصيده إلى 22 هدفا في صدارة هدافي الدوري الفرنسي.

وقلص المهاجم الشاب (20 عاما)، الفارق عن ميسي، الذي سجل أمس ثلاثية قاد بها نادي برشلونة للتغلب على مضيفه إشبيلية (4-2) في الدوري الإسباني، قلصه إلى 3 أهداف في قائمة صدارة أفضل هدافي الدوريات الأوربية.

من جهته سيسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الدوري الإيطالي بـ19 هدفا، لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، عندما يحل فريقه يوفنتوس ضيفا على بولونيا المتواضع، في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، لإنعاش حظوظه في المنافسة على الحذاء الذهبي لهذا الموسم.

أما المصري محمد صلاح، فالضغط سيكون مضاعفا عليه، عندما سيواجه فريقه ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد اليوم، في قمة مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي، إذ يتوجب على النجم المصري أولا مساعدة فريقه لخطف نقاط المباراة الثلاث، قبل البحث عن تسجيل هدف أوهدفين للانفراد بصدارة هدافي “البريميرليغ”، التي يتقاسمها مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، وأيضا لتعزيز فرصه في المنافسة على الفوز بالحذاء الذهبي للمرة الأولى في مسيرته.

المصدر: RT