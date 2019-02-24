الرياض – أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي”، الأحد، إنه لا يوجد أي طلبات اندماج جديدة في القطاع البنكي، بخلاف المعلن مؤخرا.

وأضاف أحمد الخليفي للصحفيين، خلال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية (ميفتك) بالرياض، أنه لا يتوقع أي اندماج بنوك سعودية في الوقت الحالي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي، بدء مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين.

يشار إلى أن البنكين هما الأكبر من حيث رأس المال في البلاد، بـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لكل منهما.

تعد هذه ثاني حالة اندماج في القطاع البنكي السعودي الفترة الأخيرة، بعد اتفاق ملزم بين “ساب” و”الأول” أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من ناحية اخرى، قال الخليفي إن من أهم الأهداف التي تسعى المؤسسة، تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر لأنظمة المدفوعات والتحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وهو ما يؤدي بشكل مباشر إلى مجتمع غير نقدي.

والشهر الجاري، أعلنت المؤسسة أنها تجري تجارب حاليا لتقديم خدمة المحافظ الإلكترونية، وكذلك التحويل الدولي المباشر عن طريق شركات التقنية المالية.