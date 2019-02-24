ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق على وجود مجموعة من التشريعات التي تتضمن وجوب الشراكة بين مصلحة المطارات التابعة لوزارة مواصلات الوفاق والمخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص أسوة بالدول الأخرى بهدف الإستفادة من تجربتها.

معيتيق شدد في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات والمخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم الأحد في مجال المطارات على ضرورة الاستمرار في عقد الندوات نظراً لأهميتها من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع،معلنا دعم حكومة الوفاق للبرنامج.

وبدوره،أكد رئيس مصلحة المطارات خلال الندوة التي حضرها وزراء كل من ” التخطيط ،المواصلات،الاقتصاد، الزراعة” على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال المطارات في إشارة لكلمة التي طالب فيها وزير المواصلات ميلاد معتوق استمرار دعم الحكومة للوزارة لدخول البرنامج لما له من فائدة تعود على المطارات.