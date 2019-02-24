ليبيا – شارك وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد خالد مازن اليوم الأحد في احتفالية افتتاح مقر مديرية أمن تاجوراء بحضور مدير أمن تاجوراء المقدم يوسف عكريم وعميد وأعضاء المجلس المحلي بالمنطقة.

العميد مازن أكد في كلمة ألقاها خلال الحفل بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على أن إفتتاح مقر المديرية أمر هام للوزارة ولمنتسبيها ، مثنياً على العمل والجهد الذي بذل من أجل دعم هذا الصرح الأمني لإرساء الأمن والأمان داخل منطقة تاجوراء.

وشدد العميد مازن على ضرورة تعاون الجميع لسد الطريق أمام العابثين لكي ينعم الوطن بالأمن والإستقرار.

ومن جهته،نوّه مدير أمن تاجوراء بأن افتتاح مقر المديرية هو نتاج الجهد الذي بذله أعضاء ومنتسبي المديرية،لافتاً إلى أن دور المديرية يأتي في المقام الأول لحفظ الأمن والإستقرار داخل المنطقة.

ونوّه المقدم عكريم إلى ضرورة التعاون بين جميع منتسبي المديرية والأجهزة الأمنية من أجل أن ينعم المواطن بالأمن داخل المنطقة،حاثاً منتسبيها لبذل المزيد من الجهد وأداء المهام الموكلة لهم على الوجه الصحيح.

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