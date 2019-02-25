ليبيا – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المأساة التي يواجهها الأوروبيين بشأن ملف الهجرة غير الشرعية هي عبر الأرض الليبية.

أبو الغيط قال في مقابلة خاصة مع قناة “الحياة المصرية” وتابعتها صحيفة المرصد أمس الأحد “إن الأوروبيين تسببوا فيما يحدث في ليبيا ويجب ألا ننسى مافعله حلف الأطلسي قام بالضرب وغادر وترك البلاد سداحاً مداحاً “.

وأشار أبو الغيط إلى الضغوط الإجتماعية والإقتصادية وسط أفريقيا ما أدى إلى هجرة السكان ، منوّها إلى أن الأمر المزعج في ذلك هو أن الكثير من القبائل الأفريقية تتحرك من وسط أفريقيا وجنوب الحدود الليبية والجزائرية إلى داخل الأرض الليبية وتستقر الأمر الذي ينذر بأخطار في تغير التوليفة السكانية في المنطقة الجنوبية، على حد تعبيره.