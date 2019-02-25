وتقدم أرسنال في الدقيقة السادسة عن طريق ألكسندر لاكازيت، بعد تمريرة من مخيتاريان، بينما كان لاعبو الفريق يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط لوكاس توريرا داخل منطقة الجزاء.

وضاعف “المدفعجية” الفارق بعد ذلك بقليل عندما أبعد أنغوس غن حارس ساوثهامبتون في ثاني مشاركة له في البريميرليغ، كرة في طريق أليكس إيوبي. وتقدم لاعب الوسط النيجيري وأرسل تمريرة عرضية إلى مخيتاريان غير المراقب الذي سدد كرة منخفضة في الشباك.

وكان بإمكان الفرنسي لاكازيت رفع رصيده إلى 3 أهداف في الشوط الأول، لكنه لم يستغل الفرص الكثيرة التي أتيحت له.