وبلغ المنتخب الأردني للسلة النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 2010 في تركيا.

ورفع منتخب “النشامى” رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث لمجموعته، ليتأهل الى جانب نيوزيلندا المتصدرة (21 نقطة) وكوريا الجنوبية 20 نقطة والصين 19 نقطة، بينما خرج المنتخبان اللبناني والسوري من المنافسة لاكتفائهما بـ18 نقطة و14 نقطة تواليا.

وسينضم المنتخب الأردني إلى نظيره التونسي الذي كان قد حسم تأهله في التصفيات الأفريقية، إلى البطولة العالمية التي تستضيفها الصين للمرة الأولى في تاريخها بين 31 أغسطس و15 سبتمبر المقبلين.

من جانبه، فقد المنتخب اللبناني، الأحد، آخر فرصة له للتأهل الى البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، إذ سقط على أرضه أمام كوريا الجنوبية 72-84، بعدما كان قد خسر الجمعة أيضا أمام نيوزيلندا بفارق نقطتين 67-69.

وستكون بطولة 2019 الأكبر في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة السلة، اذ يشارك فيها 32 منتخبا موزعين كالآتي: سبعة (إضافة الى الصين) من آسيا، خمسة من إفريقيا، سبعة من الأميركيتين، و12 من أوروبا.