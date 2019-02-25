ليبيا – تمكن أعضاء بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي أمس الأحد من ضبط تشكيل عصابي يقوم بالسطو المسلح على المواطنين وتجار العملة من خلال قيامه بسرقة أموال من داخل السيارات في سوق فينيسيا الحدائق.

الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن آلية عمل العصابة تبدأ بمراقبة وملاحقة المواطنين ورصد الأشخاص الذين يقومون بصرف أو شراء عملة الدولار في سوق فينيسيا وأماكن أخرى ليقوموا بعد ذلك بإعتراض الطريق وسلب أموال المواطنين.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن العصابة تقوم بعمليات سطو على المولات الغذائيه في أرض شبنه وحي السلام حيث أعترفوا من خلال التحقيق على العديد من قضايا السرقة والسلب بقوة السلاح وقد تركزت أكثر قضاياهم في سوق فينيسيا.

وطالبت إدارة البحث الجنائي كل من تعرض إلى عملية سطو أثناء ذهابه أو خروجه من سوق فينيسيا أو أمام مول بمنطقتي حي السلام وأرض شبنه في الفترة السابقه مراجعة مبنى الإدارة العامة للبحث الجنائي قسم التحري والاستدلال خلال يومان من تاريخ هذا المنشور.