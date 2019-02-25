ليبيا – التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد عددا من الأكادميين والنشطاء السياسيين والإعلاميين بمجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ووزير التعليم فوزي بومريز.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن العام وعمل الحكومة المؤقتة ومشاريعها في بلدية بنغازي.

وأعلن الثني أن قيمة مشاريع بلدية بنغازي الخاصة بلجنة إعادة الاستقرار بلغت781 مليون دينار مولها مصرف ليبيا المركزي مباشرة ،مشيراً إلى أن هذه القيمة لا تشمل المشاريع التي تنفذها الحكومة عبر وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها في مختلف القطاعات الخدمية عبر الميزانية العامة للدولة.

وأشار إلى أن الحكومة والمصرف المركزي أوليا اهتماما خاصا بمدينة بنغازي وإعادة إعمارها وحل مختنقاتها نتيجة لما تعرضت له من قبل الجماعات الإرهابية.

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة على أن الحكومة والجيش يسيران في خط واحد وهما في تنسيق تام ومتواصل في مختلف قضايا الشأن العام بما يخدم المواطن ،مشيداً بالانتصارات المتوالية للجيش، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة في حرب شرسة على الفساد وتعمل على إعادة الاستقرار للبلاد.

الثني حث كافة الأكادميين والنشطاء والإعلاميين بتقديم المشورة للحكومة وكذلك توجيه النقد البناء لها،مؤكداً أن الحكومة عملت طيلة عمرهادون الحصول على دينار واحد من ايرادات النفط وقدمت جميع الخدمات للمواطنين من خلال الاقتراض من البنوك التجارية.

ومن جهته ،حث الحبري الحاضرين على تشكيل جماعات ضغط على مجلس النواب ليقر أعضاؤه عددا من التشريعات الهامة على رأس قانون لإنشاء صندوق سيادي لإعادة الإعمار.

وبدورهم،اشاد الحاضرون بعمل الحكومة المؤقتة،مؤكدين أن نجاحاتها لم تقل أهمية عن النجاحات التي حققها الجيش في مختلف المجالات وأن الأرقام والإحصائيات التي وردت في اللقاء مع نسب الإنجاز تبين مدى الوطنية التي تحلت بها الحكومة في خدمة المواطن والوطن،مطالبين ببذل المزيد من العطاء والاستعداد للمراحل المقبلة.