ليبيا – افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد مقر السجل العقاري بنغازي والتابع لمصلحة التخطيط العمراني بحضور وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير التعليم فوزي بومريز وعدد من المسؤولين الحكوميين.

الثني أفتتح بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة مقر السجل العقاري بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي بعد أن أجرت الحكومة أعمال الصيانة اللازمة عليه نتيجة للأضرار التي لحقت به خلال المدة الماضية.

ونوّهت الحكومة المؤقتة إلى أن إفتتاح السجل العقاري يأتي في إطار محافظة الحكومة على ممتلكات وأرزاق المواطنين وسجلاتهم العقارية من خلال حفظها ومنع العبث بها.

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