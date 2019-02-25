الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن مستعدتان لتخفيف العقوبات عن طالبان لكن لا حديث عن إلغائها

الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن مستعدتان لتخفيف العقوبات عن طالبان لكن لا حديث عن إلغائها

موسكو – أعلن زامير كابولوف، مدير القسم الآسيوي بالخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، استعداد روسيا والولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن حركة طالبان الأفغانية.

وقال كابولوف في حديثه لقناة “روسيا – 24”: “إذا تحدثنا بجدية، وليس من أجل الخطابات السياسية، عن أهمية الإسهام في الدفع بعملية المصالحة الوطنية، فيجب أن تتصالح طالبان مع بقية الأفغان كافة. ولذلك عليهم أن يلتقوا ويجروا محادثات، هناك فريق تفاوضي لدى طالبان. هذا لا يغير وضعهم، علينا أن نبدأ تدريجيا بخطوات صغيرة، لكنها هامة”.

وأضاف: “علينا أن نفهم أن هذه العقوبات (ضد طالبان) فرضت من قبل مجلس الأمن الدولي، وهناك 15 عضوا، نعم، 5 (أعضاء) دائمين ولديهم حق الفيتو. الولايات المتحدة تعتقد مثلنا أن الوقت قد حان للعمل على ذلك، لكن يجب مناقشة ذلك في إطار قواعد وميثاق الأمم المتحدة. يجب المناقشة مع الشركاء”.

وشدد أيضا على أن الحديث لا يدور عن رفع كل العقوبات المفروضة على طالبان، وتابع: “يجب عليهم أن يثبتوا فعلا أنهم يستحقون ذلك، لكن يجب علينا أن نقوم بأول خطوة، وإلا فلن تعد طالبان تصدق المجتمع الدولي”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه ناقش مسألة تغيير وضع حركة طالبان مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، خلال لقائهما في أنقرة الأسبوع الماضي.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي