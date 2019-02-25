وفي الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1330.48 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1333 دولارا.

وتعززت قوة العملة الصينية اليوان 0.6 بالمئة في الأسواق الخارجية إلى 6.673 يوان أمام الدولار، بعد أن سجلت أقوى مستوياتها منذ منتصف يوليو، بفعل أنباء أن ترامب قد لا يزيد الرسوم على واردات من الصين حجمها 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة.

وقوة اليوان تجعل سعر الذهب أرخص للصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

في غضون ذلك، صعد السعر الفوري للبلاديوم إلى 1506.50 دولارللأوقية، مدفوعا بعجز حاد في المعروض، وزاد المعدن 0.5 بالمئة في أحدث سعر له إلى 1505 دولارات.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 843.50 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أواخر نوفمبر. وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.96 دولار للأوقية.