تركيا – كشفت الحكومة التركية عن وصول حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في البلاد خلال 2018 إلى 13 مليارًا و163 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك على لسان رئيس مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية آردا أرموت في اجتماع جمعه مع المدير التنفيذي بتركيا لشركة ” SOCAR” العامة بمجال الطاقة “زاور قهرمانوف”، ومجموعة من الصحفيين الإثنين في مدينة إسطنبول.

وأوضح أرموت أن الاستثمار العالمي المباشر انخفض بنسبة 19 في المئة في جميع أنحاء العالم بسبب المخاطر المتزايدة في الاقتصاد العالمي والسياسات الحمائية.

وقال:” حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا العام الماضي وصل إلى 13 مليارا و163 مليون دولار، مسلجة زيارة هامة بنسبة 14 بالمئة”.

وأكد أن تلك الزيادة تعد نتيجة للثقة في الاقتصاد التركي وإمكانات البلد.

ولفت إلى تسجيل انخفاض بنسبة 40 بالمئة في 2018 للاستثمارات الدولية المباشرة في البلدان المتقدمة، بحسب توقعات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للعام 2018.

وأضاف:” فيما سجلت الاستثمارات الدولية المباشرة في البلدان النامية زيارة بنسبة 2 بالمئة”.

وأشار إلى أن تركيا لم تكن دولة منافسة كثيرة لجذب الاستثمار حتى العام 2002، مؤكدًا أن المعدل الوسطي لحجم الاستثمارات المباشرة بلغ 13 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الـ 16 الأخيرة.

وبيّن أن معدل حصة تركيا من الاستثمارات المباشرة في العالم خلال الأعوام 16 الأخيرة بلغ 0,9 بالمئة، مشددًا أن العام 2006 سجل أعلى معدل بنسبة 1.36 بالمئة”.

مشددًا على أن بلاده تهدف للاستحواذ على 1,5 بالمئة من الاستثمارات الدولية المباشرة على المدى القصير، و2 بالمئة على المدى الطويل، عبر رفع حجمها إلى 18 مليار دولار ثم إلى 25 مليار.

وأوضح أن هولندا تتصدر البلدان الأكثر استثمارًا في تركيا خلال العام الماضي، تليها أذربيجان.

وأكد أرموت أن التدابير والخطوات التي اتخذتها بلاده من أجل الأمن كان لها تأثير إيجابي من ناحية تطوير مناخ الاستثمار.

وشدد أن كافة المعلومات التي بحوزتهم تكذب مزاعم هروب الاستثمارت خارج تركيا.

بدوره، أوضح قهرمانوف أن الشركة أجلت بعض استثماراتها في أذربيجان بالسنوات الأخيرة إلا أنها واصلت استثماراتها في تركيا.

ولفت إلى أنهم نفذوا مشاريع هامة في تركيا العام الماضي، قائلًا: “تركيا فتحت أبوابها للاستثمار، ونحن في شركة “سوكار” نعمل في 15-16 بلدا في العالم، ولكن القوانين والتحفيزات في تركيا غير موجودة بأي بلد أخر”.

وأشار إلى أنهم اشتروا شركة “بيتكيم” عام 2008 ودخلوا السوق التركية، مبينًا أنهم نفذوا استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال 11 عامًا بتركيا.

وأضاف:” أنشطتنا في تركيا مستمرة بالتركيز على مجال البيتروكيميائيات، وفي 2018 افتتحنا مشروعي مصفاة نفط بولاية إزمير، وتاناب (لنقل الغاز الطبيعي الأذري إلى أوروبا عبر الأراضي التركية)، اللذان يعدان هامين للغاية لاقتصادي تركيا وأذربيجان، كما أنه لدينا استثمارات أخرى كمحطة حاويات، ومحطة توليد طاقة بالرياح”.

وأكد أن لديهم ثقة كاملة بقوة اقتصاد تركيا واستقرارها السياسي.