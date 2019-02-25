ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاثنين على هامش قمة شرم الشيخ بمستشارة المانيا أنجيلا ميركل بحضور وزير خارجيته محمد سيالة ومستشاره السياسي طاهر السني.

ووفقاً لإيجاز صادر عن المكتب الإعلامي للسراج ، فقد جددت مستشارة ألمانيا دعم بلادها لحكومة الوفاق الوطني، وللمسار الديمقراطي ومساعدة الشعب الليبي على الخروج من الأزمة الراهنة.

ومن جانبه أكد السراج على عمق العلاقات بين ليبيا وألمانيا، وابدى حرصه على تطويرها، كما قدم لمحة عن الوضع السياسي والأمني الراهن في ليبيا ومن ناحية أخرى تناول الاجتماع أهمية تفعيل اتفاقات التعاون بين البلدين واستمرار التشاور .

واتفق الجانبان على أهمية انهاء التنافس الدولي والتدخلات السلبية وبالتحديد الأوروبية منها في ليبيا، والتي قال المكتب بأنها ساهمت في اطالة عمر الأزمة .

ومن جانبها أكدت ميركل على دعم بلادها لجهود السراج للخروج من الأزمة والوصول الى دولة مدنية ديمقراطية، و دعمها لخطة عمل المبعوث الأممي .

كما أنها أكدت على ضرورة إيقاف أي تصعيد عسكري من شأنه أن يقوض العملية السياسية، وضرورة إلزام الجميع باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص ، وفقاً لنص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات