ليبيا – إلتقى رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشلي.

اللقاء تطرق بحسب رئاسة الجمهورية التونسية إلى تطورات الأوضاع في المنطقة في أفق احتضان تونس للدورة الثلاثين للقمة العربية وخاصة الوضع في ليبيا.

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وجدد الجانبان حرصهما على دعم المسار السياسي الشامل وتسريع التوافق بين مختلف الأطراف الليبية لما فيه تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة عموماً.

يشار إلى أن اللقاء عقد على هامش مشاركة السبسي في أشغال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.