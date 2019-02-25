ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي على أن الجيش قادر على هزيمة التنظيمات المتشددة في المنطقة الجنوبية.

السعيدي إعتبر في تصريح لـ”أصوات مغاربية” تابعته صحيفة المرصد أنه من الصعب عودة هذه الجماعات المتشددة بعتادها وأسلحتها إلى المدن لأن حركتهم مراقبة أكثر وخطرهم يظل في الصحراء الليبية.

وتوقع أن يقوم تنظيم “داعش” بهجمات في المدن عبر خلاياه النائمة ومحاولة التوغل في الحقول والموانئ النفطية جنوباً.

كما يرى أنه من الضروري معاقبة من يسعى إلى تمويل ودعم وحماية التنظيمات المتشددة لنشر الفوضى والإرهاب في مدن ومناطق ليبيا.