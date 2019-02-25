ليبيا – حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من ترك الملفات الملتهبة في ليبيا وسوريا واليمن، مشيراً إلى أن ذلك سيؤجج الصراعات في هذه البلدان.

السيسي قال خلال القمة العربية الأوروبية الأولى التي انطلقت أعمالها في شرم الشيخ إنه لا توجد حلول سحرية لحل المشكلات لكن على الجميع البحث عن خطوات منها إعادة الأمن للشعوب وتعزيز التعاون في ظل المواطنة بعيداً عن الطائفية.

وأكد على أنه أصبح من الضرورة القصوى تحول منطقة الشرق الأوسط من منطقة للنزاعات إلى منطقة للنجاحات وهو ما يستلزم التغاضي عن المصالح الضيقة والعمل مع أطراف النزاع عبر التحفيز وأحياناً الضغط المحسوب بهدف تنفيذ القرارات الأممية التي تمثل نهجاً ملزماً متفقاً عليه لتسوية تلك النزاعات.

يشار إلى أن القمة ستتناول إدارة الأزمة في المنطقة ومكافحة الإرهاب والهجرة ومنع انتشار الأسلحة والجريمة المنظمة.