ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير على أن المنطقة الجنوبية في أمس الحاجة إلى استتباب الأمن هذه الأيام، مثمناً جهود القوات المسلحة التي خرجت لتأمين المنطقة.

الصغير أشار في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أهالي الجنوب كانوا ينتظرون قدوم الجيش بفارغ الصبر، مؤكداً علىأن الأمن بدأ يعود في جميع أرجاء الجنوب.

ولفت إلى أن القوات المسلحة وبعد تأمينها لحقلي الشرارة والفيل النفطيين قامت بتسليمهما الى القوات المختصة عملياً في تأمين هذين الحقلين المتمثلة في جهاز حرس المنشآت النفطية لإحلال الأمن فيهما وتوفير كل مايلزم لعمل المؤسسة في أجواء ملائمة للفنيين والمهندسين فيها.

ختاماً طالب عضو مجلس النواب برفع حالة القوة القاهرة عن الحقلين، داعياً رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالإسراع في ذلك لتعويض الخسائر التي قالت المؤسسة إنها قد تكبدتها نتيجة إقفال الحقول.