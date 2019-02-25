مصر – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في انطلاق أعمال القمة العربية الأوروبية إن الإرهاب بات “مستشريا” في العالم كالوباء، فيما شن العاهل السعودي الملك سلمان هجوما حادا على إيران.

وتوافد عدد كبير من زعماء وقادة العالم على مدينة شرم الشيخ، لحضور فعاليات القمة العربية الأوروبية، بمشاركة وفود أكثر من 50 دولة وحضور رؤساء وملوك وأمراء دول عربية وأوروبية.

وبدأت القمة امس الأحد وتستغرق يومين، حيث ضمت 49 دولة، منها 21 عربية و28 أوروبية، و تتناولت مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، والتجارة والاستثمار، والهجرة، ومواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.

السيسي يحذر من انتقال العناصر المتطرفة عبر الحدود

وأشار الرئيس المصري في كلمته خلال افتتاح القمة إن “خطر الإرهاب بات مستشريا في العالم كالوباء اللعين”.

وأوضح أن “الإرهاب يستشري سواء عبر انتقال العناصر المتطرفة من خلال الحدود من دولة إلى دولة، واتخاذهم بعض الدول ملاذا آمنا لحين عودتهم لممارسة إرهابهم المقيت أو من خلال حصولهم على الدعم والتمويل مختبئين وراء ستار الجمعيات المشبوهة”.

وقال “الإرهاب الذي بات مع الأسف أداة تستخدمها بعض الدول لإثارة الفوضى بين جيرانها سعيا منها لتبوء مكانة ليست لها على حساب أمن وسلامة المنطقة”.

ووجه الرئيس المصري، رسالة مؤثرة في ختام كلمته بالقمة، قال خلالها: “اسمحوا لي أن أوجه حديثي مباشرة إلى شعوب منطقتنا وإلى الشعوب المحبة للسلام، أيتها الشعوب العظيمة المحبة للسلام أوجه لكم من هذه القمة رسالة حب وتآخ داعيا إياكم إلى عدم الالتفات إلى دعاة الفقر والكراهية أو لهؤلاء الذين يحاولون شيطنة الغير عبر وضعهم في قوالب أو ادعاء الأفضلية بناء على عرق أو جنس أو دين”.

وأضاف السيسي: “أن كل فرد منا يسعى إلى عالم أفضل له وللأجيال من بعده وما من سبيل لذلك إلا من خلال التعاون والتعلم من الآخر وقبوله.. فدعونا ننطلق نحو رحاب أوسع من العمل المشترك مستندين إلى قيم حضارتنا الإنسانية وإلى يقيننا في وحدة مصير البشر”.

رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي: يجب البناء لمواجهة التحديات

وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر، إن هناك اختلافات في وجهات النظر بين الدول العربية والأوروبية، ولكن يجب البناء سويا لمواجهة التحديات.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي خلال كلمته، أن النهضة الأوروبية استلهمت من الحضارة المصرية، متابعا: “نرغب في أن نكون شركاء للدول العربية في فتح آفاق جديدة لإعطاء أمل للشباب”.

الملك سلمان مهاجما إيران: 200 صاروخ إيراني الصنع أطلقها الحوثيون على السعودية

من جانبه، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال كلمته، إن “القضية الفلسطينية هي القضية الأم لكل العرب”.

وأوضح الملك سلمان، خلال كلمته أمام القمة، أن “الحوثيين يتحملون مسؤولية ما يحدث في اليمن”، مؤكدا على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفق القرار الأممي 2216.

وشدد الملك سلمان على أن “الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون تهدد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، مؤكدا أن “ميليشيات الحوثي الإيرانية أطلقت أكثر من 200 صاروخ باليستي إيراني الصنع باتجاه مدن السعودية”، على حد قوله.

ورأى العاهل السعودي، أن ما تقوم به إيران من دعم للحوثيين وغيرهم في المنطقة، وممارساتها العدوانية وتدخلاتها السافرة في شؤون الدول الأخرى، يتطلب موقفا دوليا موحدا.

وشدد الملك سلمان على أهمية “العمل العربي المشترك لمحاربة الإرهاب”، داعيا إلى أن تنجح القمة في إيجاد حلول لمشاكل عالمية.

يذكر ان القمة انطلقت، امس الأحد، في مدينة شرم الشيخ، المصرية، وتستمر ليومين، وهي قمة “الاتحاد الأوروبي — الجامعة العربية” الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كثيف من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفدا من الطرفين.

المصدر: RT + وكالات