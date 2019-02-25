ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الأحد المبعوث التجاري لرئيسة وزراء المملكة المتحدة هنري بدلينحهام وبحضور سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.

المبعوث التجاري أكد وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي تطلع بلاده لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا في كل المجالات والعمل على زيادة معدل التبادل التجاري وتفعيل المعاهدات السابقة ومنها مشاريع قطاعات “الصحة، التعليم، الطاقة” بما يخدم مصلحة البلدين.

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وتم الاتفاق على الاستمرار في عقد الاجتماعات بين المختصين من البلدين بشكل دوري لتحديد أولويات المشاريع التي سيتم البدء فيها.

كما ناقش معيتيق مع مبعوث رئيسة الوزراء أوضاع الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة في بريطانيا وتسهيل إجراءاتهم.