ليبيا – تسلم أبوبكر المنصوري مهام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوفاق اليوم الاثنين من رئيس الهيئة السابق عبدالمنعم علي الموهوب.

عملية التسليم والاستلام تمت بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزارء الوفاق بإشراف اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء بحضور مدراء الإدارات والأقسام بالوزارة.

وتخلل التسليم والاستلام تكريم رئيس الهيئة السابق عبدالمنعم الموهوب نظير الجهود التي قدمها طيلة رئاسته للهيئة.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي قد أصدر خلال الأيام الماضية القرار رقم 187 لعام 2019 بتمسية المنصوري وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.